Какие колледжи чаще всего выбирали абитуриенты в Украине в этом году

Поступление в колледж в 2026 году / Профессиональный колледж "КАИ ТЕХ" КАИ
В этом году число поступивших в колледжи значительно превысило показатели прошлогодней вступительной кампании. Всего было зачислено более 172 тысяч человек.
Это почти на треть больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Какие колледжи стали самыми популярными в этом году
По результатам поступления 2026 года в МОН также уточнили, какие колледжи стали самыми популярными.
|По количеству поданных заявлений абитуриентов:
|По количеству зачисленных студентов:
|
|4308
|
1. Профессиональный колледж "КАИ ТЕХ" Национального университета "Киевский авиационный институт"
|2088
|
|3712
|2. Обособленное структурное подразделение "Ровенский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины"
|1718
|
|3626
|
3. Обособленное структурное подразделение "Технический профессиональный колледж Луцкого национального технического университета"
|1664
|
|3113
|
4. Обособленное структурное подразделение "Профессиональный колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета"
|1447
|
|2947
|
5. Житомирский агротехнический профессиональный колледж
|1446
|
|2795
|
6. Винницкий технический профессиональный колледж
|1345
|
|2782
|
7. Филиал "Киевский профессиональный бизнес-колледж Частного высшего учебного заведения "Европейский университет""
|1245
|
|2672
|
8. Обособленное структурное подразделение "Тернопольский профессиональный колледж Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя"
|1201
|
|2469
|
9. Обособленное структурное подразделение "Волынский профессиональный колледж Национального университета пищевых технологий"
|1182
|
|2359
|
10. Обособленное структурное подразделение "Хмельницкий политехнический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника""
|940
Мы также сообщали, какие специальности стали самыми популярными среди абитуриентов, зачисленных в колледжи.
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