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Які коледжі найчастіше обирали вступники в Україні цьогоріч

Марія Волошин
Вступ до коледжу 2026

Вступ до коледжу 2026 / Фаховий коледж «КАІ ТЕХ» КАІ

Цьогоріч значно більше осіб стали студентами коледжів, ніж у межах торішньої вступної кампанії. Загалом зарахували понад 172 тисячі осіб.

 
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Це майже на третину більше, ніж 2025 року. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Які коледжі стали найпопулярнішими цьогоріч

За результатами вступу 2026 року у МОН також уточнили, які коледжі стали найпопулярнішими.

За кількістю поданих заяв вступників: За кількістю зарахованих студентів:
  1. Фаховий коледж «КАІ ТЕХ» Національного університету «Київський авіаційний інститут»


 4308

1. Фаховий коледж «КАІ ТЕХ» Національного університету «Київський авіаційний інститут»


 2088
  1. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету»
 3712 2. Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» 1718
  1. Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»


 3626

3. Відокремлений структурний підрозділ «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету»


 1664
  1. Відокремлений структурний підрозділ «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету»


 3113

4. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету»


 1447
  1. Житомирський агротехнічний фаховий коледж


 2947

5. Житомирський агротехнічний фаховий коледж


 1446
  1. Вінницький технічний фаховий коледж


 2795

6. Вінницький технічний фаховий коледж


 1345
  1. Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"»


 2782

7. Філія «Київський фаховий бізнес-коледж Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"»


 1245
  1. Філія Київський фаховий бізнес-коледж Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"


 2672

8. Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»


 1201
  1. Відокремлений структурний підрозділ «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій»


 2469

9. Відокремлений структурний підрозділ «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій»


 1182
  1. Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»


 2359

10. Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"»


 940

Ми також інформували, які спеціальності стали найпопулярнішими серед вступників, зарахованих до коледжів.

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