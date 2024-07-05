Міністр Клименко анонсував відкриття ліцею МВС у Кривому Розі

5 липня 2024, 17:02
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Ігор Клименко

У Кривому Розі відчинить двері ще один – п'ятий – ліцей Міністерства внутрішніх справ. Навчальний рік у закладі освіти стартує 15 жовтня.

Про це після робочої поїздки до Дніпра розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Спочатку на навчання зможуть зарахувати 50 учнів.

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У Кривому Розі буде ще один ліцей МВС 

Клименко зауважив, що з початку прийому заявок на вступ до ліцеїв МВС отримали чимало відгуків та побажань. Тому врахували  найпопулярніший запит. 

Міністр також розповів, що у ліцеї Дніпра вже завершують ремонтні роботи.

З нового навчального року заклад буде готовий прийняти 100 ліцеїстів,
– повідомив Клименко. 

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Що відомо про набір у ліцеї МВС

  • Недавно МВС оголосило набір до ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання.
  • На навчання запрошували дітей українських Героїв, а першочергово – дітей загиблих, поранених, полонених або зниклих безвісти співробітників МВС.
  • Міністр Клименко зазначив, що важливою умовою для вступу є базова середня освіта.
  • Вступна кампанія триватиме до 16 липня.
  • Мета набору – формування спільноти патріотичної та мотивованої молоді, щоб діти могли отримати якісну сучасну освіту та розвиватися в комфортних умовах.
Автор: Марія Волошин