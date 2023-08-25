Вступ у магістратуру 2023: абітурієнти отримали рекомендації на бюджет

В Україні триває вступна кампанія в магістратуру 2023 року. Так, оприлюднили рейтингові списки абітурієнтів, які рекомендовані для зарахування на бюджет.

Рейтингові списки можна знайти на сайті інформаційної системи "Вступ.ОСВІТА.UA" відповідно до умов прийому вишів.

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Вступники в магістратуру отримали рекомендації на бюджет

Так, статус заяв тих вступників, які рекомендовані до зарахування на бюджет, змінили зі статусу "Допущено" на статус "Рекомендовано (бюджет)".

Також навпроти заяви абітурієнта в електронному кабінеті, відповідно до якої вступник рекомендований на навчання за бюджетні кошти, позначили статус "Рекомендовано до зарахування".

Тепер ті абітурієнти, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18.00 години 29 серпня.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Накази про зарахування вступників на бюджет видадуть виші до 31 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця й на місця коштом цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на контракт, має відбутися не пізніше ніж 8 вересня.

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Як відбувається вступ на магістратуру у 2023 році

Для вступу в магістратуру студенти складають єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Він містить два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).

При цьому для вступу на спеціальності шести галузей знань треба додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Воно передбачене для студентів, які планують навчатися на таких спеціальностях: