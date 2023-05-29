Завершується реєстрація на вступні іспити в магістратуру: що мають знати абітурієнти

В Україні завершується реєстрація для участі в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні. Вони необхідні для вступу в магістратуру вишів у 2023 році.

У МОН кажуть: до приймальних комісій вишів звернулися майже 70 тисяч абітурієнтів. Вони вже отримали екзаменаційні листки. Дивіться також НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти Завершується реєстрація на вступний іспит в магістратуру

Реєстрація на іспити триватиме до 31 травня включно.

Складати ЄВІ в Україні хочуть понад 67,5 тисяч осіб. Ще понад 2 тисячі – за кордоном.

До слова, вступники мають скласти ще й єдине фахове вступне випробування у вигляді предметного тестування, якщо планують вступати на такі спеціальності:

Соціальні та поведінкові науки;

Журналістика;

Управління та адміністрування;

Право;

Публічне управління та адміністрування;

Міжнародні відносини.

Серед предметних тестувань лідерами за популярністю серед абітурієнтів є "Право та міжнародне право" та "Управління та адміністрування". Аутсайдером – "Політологія та міжнародні відносини".

Зверніть увагу! За номером отриманого екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому, абітурієнти зможуть зайти у свій "Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури" на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти.