Завершується реєстрація на вступні іспити в магістратуру: що мають знати абітурієнти
Джерело:osvita.ua
В Україні завершується реєстрація для участі в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні. Вони необхідні для вступу в магістратуру вишів у 2023 році.
У МОН кажуть: до приймальних комісій вишів звернулися майже 70 тисяч абітурієнтів. Вони вже отримали екзаменаційні листки.
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Завершується реєстрація на вступний іспит в магістратуру
Реєстрація на іспити триватиме до 31 травня включно.
Складати ЄВІ в Україні хочуть понад 67,5 тисяч осіб. Ще понад 2 тисячі – за кордоном.
До слова, вступники мають скласти ще й єдине фахове вступне випробування у вигляді предметного тестування, якщо планують вступати на такі спеціальності:
- Соціальні та поведінкові науки;
- Журналістика;
- Управління та адміністрування;
- Право;
- Публічне управління та адміністрування;
- Міжнародні відносини.
Серед предметних тестувань лідерами за популярністю серед абітурієнтів є "Право та міжнародне право" та "Управління та адміністрування". Аутсайдером – "Політологія та міжнародні відносини".