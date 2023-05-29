В МОН говорят: в приемные комиссии вузов обратились почти 70 тысяч абитуриентов. Они уже получили экзаменационные листки. Смотрите также НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты Завершается регистрация на вступительный экзамен в магистратуру

Регистрация на экзамены продлится до 31 мая включительно.

Составлять ЕВИ в Украине хотят более 67,5 тысяч человек. Еще более 2 тысяч – за рубежом.

К слову, поступающие должны сдать еще и единственное профессиональное вступительное испытание в виде предметного тестирования, если планируют поступать на следующие специальности:

Социальные и поведенческие науки;

Журналистика;

Управление и администрирование;

Право;

Публичное управление и администрирование;

Международные дела.

Среди предметных тестирований лидерами по популярности среди абитуриентов "Право и международное право" и "Управление и администрирование". Аутсайдером – "Политология и международные отношения".

Обратите внимание! По номеру полученного экзаменационного листа и РИН-коду, указанному в нем, абитуриенты смогут зайти в свой " Кабинет участника вступительных экзаменов в магистратуру на вебсайте Украинского центра оценивания качества образования.