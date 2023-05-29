В МОН говорят: в приемные комиссии вузов обратились почти 70 тысяч абитуриентов. Они уже получили экзаменационные листки.
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Завершается регистрация на вступительный экзамен в магистратуру
Регистрация на экзамены продлится до 31 мая включительно.
Составлять ЕВИ в Украине хотят более 67,5 тысяч человек. Еще более 2 тысяч – за рубежом.
К слову, поступающие должны сдать еще и единственное профессиональное вступительное испытание в виде предметного тестирования, если планируют поступать на следующие специальности:
- Социальные и поведенческие науки;
- Журналистика;
- Управление и администрирование;
- Право;
- Публичное управление и администрирование;
- Международные дела.
Среди предметных тестирований лидерами по популярности среди абитуриентов "Право и международное право" и "Управление и администрирование". Аутсайдером – "Политология и международные отношения".