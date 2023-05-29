У МОН кажуть: до приймальних комісій вишів звернулися майже 70 тисяч абітурієнтів. Вони вже отримали екзаменаційні листки.

Дивіться також НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Завершується реєстрація на вступний іспит в магістратуру

Реєстрація на іспити триватиме до 31 травня включно.

Складати ЄВІ в Україні хочуть понад 67,5 тисяч осіб. Ще понад 2 тисячі – за кордоном.

До слова, вступники мають скласти ще й єдине фахове вступне випробування у вигляді предметного тестування, якщо планують вступати на такі спеціальності:

  • Соціальні та поведінкові науки;
  • Журналістика;
  • Управління та адміністрування;
  • Право;
  • Публічне управління та адміністрування;
  • Міжнародні відносини.

Серед предметних тестувань лідерами за популярністю серед абітурієнтів є "Право та міжнародне право" та "Управління та адміністрування". Аутсайдером – "Політологія та міжнародні відносини".