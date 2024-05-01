Українці зможуть скласти іспити в магістратуру за кордоном

Абітурієнти, які хочуть вступити в магістратуру в Україні, але перебувають за її межами, можуть скласти іспити за кордоном. Для них створять спеціальні екзаменаційні центри.

Про це повідомила очільниця Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час вебінару, зазначає Освіта 24. УЦОЯО вже домовився з відповідними закордонними партнерами

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Вступні іспити в магістратуру можна буде скласти за межами України

Так, за кордоном мають створити тимчасові екзаменаційні центри в окремих європейських країнах для складання вступних тестів ЄВІ та ЄФВВ.

Основна сесія єдиного вступного іспиту відбудеться у таких 9 країнах Європи як:

Литва (Каунас);

Португалія (Лісабон);

Болгарія (Софія);

Польща (Бидгощ, Варшава, Краків, Люблін);

Словаччина (Братислава);

Велика Британія (Лондон);

Німеччина (Берлін, Єна, Лейпциг);

Франція (Париж);

Чехія (Брно, Прага).

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування відбудеться у таких 7 країнах Європи як:

Португалія (Лісабон);

Болгарія (Софія);

Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін);

Словаччина (Братислава);

Велика Британія (Лондон);

Німеччина (Берлін, Єна);

Чехія (Брно, Прага).

У Словаччині та Чехії вступники зможуть скласти усі тести ЄФВВ, окрім педагогіки та психології,

– зауважила Вакуленко.

Додаткову сесію вступних іспитів у магістратуру, за її словами, за кордоном не проводитимуть.

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УЦОЯО радить не зволікати з реєстрацією

Вакуленко також радить не зволікати з реєстрацією на вступні іспити в магістратуру. І наголошує, що місць в екзаменаційних центрах буде обмаль. Так, не всі вступники зможуть зареєструватись саме в тому місті, яке є для них найближчим або найзручнішим.

Зауважимо, що реєстрація на іспити стартує вже 7 травня у приймальних комісіях вишів. Реєструватись можна як очно, так і дистанційно.