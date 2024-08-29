Вступників у магістратуру зарахували на бюджет

Вступників у магістратуру, які отримали рекомендації до зарахування на бюджет і виконали вимоги вишів, зарахували на навчання. Відповідні накази підписали у ЗВО.

Якщо ж абітурієнт не виконав вимоги, тобто не підтвердив вибір закладу освіти та не підписав договір про навчання, він втратив право на зарахування на бюджет. Тож він цьогоріч зможе вступити в магістратуру тільки на контракт.

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Абітурієнтів у магістратуру зарахували на бюджет

Вступити на контракт за рекомендаціями, які надаватимуть з 28 серпня, абітурієнти зможуть до 30 вересня. Тоді відбудеться зарахування в магістратуру на контракт.

Також на контракт майбутні магістранти зможуть вступити під час додаткового набору. Він триватиме до 31 жовтня.

Нагадаємо, що Міносвіти України продовжило термін виконання вимог до зарахування на бюджет для вступників на магістратуру – до 18:00 27 серпня. Відповідну можливість реалізували в ЄДЕБО.

Також для них ще на один день – з 27 на 28 серпня – перенесли кінцевий термін зарахування на бюджет.

Відповідне рішення ухвалили через повітряну тривогу та наслідки ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України 26 серпня.