Вступ у магістратуру: де шукати демоверсію онлайн-тесту

Вступники у магістратуру 2024 року можуть виконати завдання демонстраційного тесту загальної навчальної компетентності. Він є частиною єдиного вступного іспиту в магістратуру.

Результати цього тесту будуть необхідними в 2024 році для вступу в магістратуру на всі спеціальності. Де шукати тест, читайте далі.

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Де шукати демоверсію тесту для вступу у магістратуру

Тест загальної навчальної компетентності містить 33 завдання. Кожне оцінюється в 1 бал.

На виконання всіх завдань тесту передбачено 75 хвилин.

Онлайн-формат виконання завдань тесту допоможе вступникам не лише ознайомитися зі структурою, типами завдань та правильними відповідями, а й дозволить навчитись правильно розподіляти час на виконання завдань тесту.

Зауважимо, що у 2023 році, аби стати магістрантами, абітурієнти складали єдиний вступний іспит або єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування, або фаховий іспит чи співбесіду у ЗВО.

Нагадаємо, що на сьогодні Міносвіти України активно готується до вступної кампанії 2024 року. Зокрема, у МОН повідомили про основні зміни для вступу на бакалаврат. Про це читайте за посиланням.