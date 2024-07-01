Розпочинається реєстрація електронних кабінетів вступників у магістратуру

1 липня стартує реєстрація електронних кабінетів для вступників у магістратуру. Від сьогодні вже можна завантажувати необхідні документи.

Для створення кабінету абітурієнт повинен увійти на відповідну сторінку системи подання заяв в електронній формі. Для реєстрації треба вказати адресу електронної пошти, яка надалі буде логіном для входу.

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Вступники в магістратуру можуть реєструвати електронні кабінети

Вступники при цьому повинні пам'ятати, що під час реєстрації електронного кабінету не можна використовувати електронні адреси заблокованих в Україні сервісів, наприклад, mail.ru, yandex.ru.

Під час реєстрації електронного кабінету треба внести такі дані:

пароль для входу до особистого електронного кабінету;

номер, пін-код і рік отримання екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ);

серію та номер документа про здобутий ступінь вищої освіти або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Якщо у вступника відсутній екзаменаційний листок, для додаткової ідентифікації треба вказати дані документа, що посвідчує особу, який вказали при формуванні замовленні документа про освіту, або реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Після цього на вказану електронну адресу надійде лист для активації доступу до електронного кабінету, який необхідно активувати протягом 15 хвилин.

Після активації електронного кабінету вступник має завантажити таку інформацію:

контактний номер телефону (у форматі +380 для тих, хто перебуває в Україні, або у форматі тієї країни, де ви перебуваєте у разі реєстрації з-за кордону);

кольорову фотокартку вступника (3х4 см);

Файли потрібно завантажувати у форматі JPG (JPEG), а максимальний розмір такого файлу не має перевищувати 1 Мб.

У блоці сертифікати ЄФІ/ЄФВВ необхідно перевірити відображені результати, або додати їх у разі відсутності. 2024 року для вступу майбутні магістранти можуть подавати результати ЄВІ за 2023 або 2024 рік та ЄФВВ 2024 року.

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Про що мають пам'ятати абітурієнти

У блоці "Документи про освіту" відображатимуться серія, номер та дата видачі вашого документа. У разі необхідності вступник може додати інший додатковий документ про освіту, який відсутній у кабінеті вступника, але міститься в Реєстрі документів про освіту.

Під час реєстрації вступники мають уважно перевіряти, чи правильно завантажені усі дані, адже після подання першої заяви внести будь-які зміни до електронного кабінету вже неможливо.

Прийом заяв та документів від вступників триватиме з 1 серпня до 18.00 22 серпня 2024 року.

Загалом особисті електронні кабінети вступників працюватимуть протягом усієї вступної кампанії, тобто до 31 жовтня 2024 року.