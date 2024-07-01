Для создания кабинета абитуриент должен войти на соответствующую страницу системы подачи заявлений в электронной форме. Для регистрации надо указать адрес электронной почты, которая в дальнейшем будет логином для входа.

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Поступающие в магистратуру могут регистрировать электронные кабинеты

Поступающие при этом должны помнить, что при регистрации электронного кабинета нельзя использовать электронные адреса заблокированных в Украине сервисов, например, mail.ru, yandex.ru.

Во время регистрации электронного кабинета надо внести следующие данные:

пароль для входа в личный электронный кабинет;

номер, пин-код и год получения экзаменационного листа, который был получен при регистрации на единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единое профессиональное вступительное испытание (ЕФВВ);

серию и номер документа о полученной степени высшего образования или образовательно-квалификационном уровне специалиста.

Если у поступающего отсутствует экзаменационный листок, для дополнительной идентификации надо указать данные документа, удостоверяющего личность, который указали при формировании заказе документа об образовании, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

После этого на указанный электронный адрес поступит письмо для активации доступа к электронному кабинету, который необходимо активировать в течение 15 минут.

После активации электронного кабинета абитуриент должен загрузить следующую информацию:

контактный номер телефона (в формате +380 для тех, кто находится в Украине, или в формате той страны, где вы находитесь в случае регистрации из-за рубежа);

цветную фотографию поступающего (3х4 см);

Файлы нужно загружать в формате JPG (JPEG), а максимальный размер такого файла не должен превышать 1 Мб.

В блоке сертификаты ЕФИ/ЕФВВ необходимо проверить отраженные результаты, или добавить их в случае отсутствия. в 2024 году для поступления будущие магистранты могут подавать результаты ЕВИ за 2023 или 2024 год и ЕФВВ 2024 года.

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О чем должны помнить абитуриенты

В блоке "Документы об образовании" будут отображаться серия, номер и дата выдачи вашего документа. В случае необходимости абитуриент может добавить другой дополнительный документ об образовании, который отсутствует в кабинете абитуриента, но содержится в Реестре документов об образовании.

Во время регистрации абитуриенты должны внимательно проверять, правильно ли загружены все данные, ведь после подачи первого заявления внести любые изменения в электронный кабинет уже невозможно.

Прием заявлений и документов от абитуриентов продлится с 1 августа до 18.00 22 августа 2024 года.

В общем личные электронные кабинеты абитуриентов будут работать в течение всей вступительной кампании, то есть до 31 октября 2024 года.