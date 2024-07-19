В Україні завершилася основна сесія єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ). У її межах цьогоріч тривало тестування із восьми предметів.

Відсьогодні в персональних кабінетах учасників ЄФВВ, які брали участь у тестуваннях з управління та адміністрування, педагогіки та психології, інформаційних технологій, права та міжнародного права, психології та соціології, економіки та міжнародної економіки, обліку та фінансів, політології та міжнародних відносин, розмістили результати.

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Цьогорічні вступники в магістратуру отримали результати ЄФВВ

За таблицею переведення тестових балів ЄФВВ, яку затвердило Міністерство освіти і науки України, результати учасників визначили за шкалою 100 – 200.

Для отримання результату за цією шкалою вступнику треба було набрати щонайменше 35 тестових балів. Тобто ті учасники, які виконали правильно лише 34 або менше тестових завдань, не подолали мінімально допустимий поріг. Отже, не отримають результату за шкалою 100 – 200 балів.

В УЦОЯО нагадують: предметні тести ЄФВВ підготували робочі групи, координацією діяльності яких, відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, опікується Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Тож у разі виникнення запитань щодо особливостей цих тестів варто звертатися до фахівців відповідної установи.

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Зауважимо, що додаткова сесія магістерських вступних випробувань триватиме з 31 липня до 14 серпня. Інформацію про дату, час і місце проведення тестування розмістять в кабінетах учасників 26 липня 2024 року.