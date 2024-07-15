Так, вже усі учасники основних сесій ЄВІ отримали свої результати за шкалою 100 – 200 балів. Їх розмістили у кабінетах учасників вступних випробувань.

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Учасники ЄВІ отримали результати

З 24 червня до 2 липня понад 245 тисяч зареєстрованих учасників мали змогу пройти єдиний вступний іспит (ЄВІ).

ЄВІ складався з двох блоків:

тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК);

тесту з іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької на вибір вступника).

Відсьогодні всі учасники, які брали участь в основній сесії ЄВІ, можуть побачити свої результати в шкалі 100 – 200 балів.

Нараховували тестові бали за виконання завдань блоків ЄВІ відповідно до затверджених схем. Одразу після завершення роботи над всією екзаменаційною роботою на платформі тестування учасники могли побачити кількість наданих відповідей і кількість тестових балів, які їм нарахувала платформа.

Подання апеляційних заяв щодо результатів ЄВІ у 2024 році не передбачено чинним законодавством.

Результати основної сесії єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), яка завершилася сьогодні, розмістять у кабінетах учасників до 20 липня.