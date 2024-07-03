Мовиться про тих, хто вступає на такі спеціальності галузей знань як "Соціальні та поведінкові науки", "Управління та адміністрування", "Право", "Журналістика", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини", "Освіта / Педагогіка" (окрім "Фізичної культури та спорту"), "Інформаційні технології" та "Сфера обслуговування".

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Скільки балів треба набрати, аби мати шанс стати магістром

Так, аби отримати право брати участь у конкурсному відборі у ЗВО, вступники мають подолати відповідний "поріг". Тобто набрати мінімальну кількість тестових балів, яка дорівнює 100 рейтинговим балам.

Відповідно до таблиць переведення балів, затверджених Міносвіти України, у 2024 році пороговим балом для єдиного вступного іспиту в блоці іноземної мови є 5 тестових балів з 30 можливих.

У блоці ТЗНК також мінімальний бал – 5 тестових балів з 33 можливих.

Для того, щоб їх набрати, вступник має надати правильні відповіді на 5 тестових завдань у кожному блоці.

Щодо ЄФВВ, то пороговим балом для майбутніх магістрантів, які мають складати цей іспит, цьогоріч є показник у 35 тестових балів з 140 можливих.

Тобто вступник має надати щонайменше 35 правильних відповідей.