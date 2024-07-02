️Віднині випускники-бакалаври з цих територій зможуть вступати до магістратури без складання ЄФВВ та/або ЄВІ. І це у разі, якщо вони планують вступати до того ж вишу, де здобули ступінь бакалавра та на спеціальності, яким держава надає особливу підтримку.

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Як вступатимуть у виші України абітурієнти з ТОТ

Вступ відбуватиметься у формі надання рекомендації для зарахування зі збереженням джерела фінансування.

Якщо в закладі вищої освіти не здійснюється підготовка магістрів за спеціальністю, з якої отримано диплом бакалавра, то особа має право подати документи на таких умовах до будь-якого закладу вищої освіти Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей, зокрема і переміщених,

– повідомив Лубінець.

І акцентував: війна не повинна бути бар'єром для освіти.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Наш обов'язок – забезпечити право на освіту для всіх громадян України, незалежно від їхнього місця проживання!

– наголосив Уповноважений.

Раніше ми інформували про те, що повинні знати вступники в магістратуру та аспірантуру про ЄВІ з іноземної мови.