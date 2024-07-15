Так, уже все участники основных сессий ЕВЭ получили свои результаты по шкале 100 – 200 баллов. Их разместили в кабинетах участников вступительных испытаний.

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Участники ЕВЭ получили результаты

С 24 июня по 2 июля более 245 тысяч зарегистрированных участников имели возможность пройти единый вступительный экзамен (ЕВЭ).

ЕВЭ состоял из двух блоков:

теста общей учебной компетентности (ТЗНК);

теста по иностранному языку (английскому, испанскому, немецкому, французскому на выбор поступающего).

С сегодняшнего дня все участники, которые принимали участие в основной сессии ЕВЭ, могут увидеть свои результаты в шкале 100 – 200 баллов.

Начисляли тестовые баллы за выполнение заданий блоков ЕВЭ в соответствии с утвержденными схемами. Сразу после завершения работы над всей экзаменационной работой на платформе тестирования участники могли увидеть количество предоставленных ответов и количество тестовых баллов, которые им насчитала платформа.

Подача апелляционных заявлений по результатам ЕВЭ в 2024 году не предусмотрено действующим законодательством.

Результаты основной сессии единого профессионального вступительного испытания (ЕФВВ), которая завершилась сегодня, разместят в кабинетах участников до 20 июля.