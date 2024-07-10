Чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе в ЗВО, надо преодолеть соответствующий "порог". То есть набрать минимальное количество тестовых баллов, которое равно 100 рейтинговым баллам.

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Какие баллы на ЕВЭ-2024 получили абитуриенты

В соответствии с таблицами перевода баллов, утвержденных Минобразования Украины, в 2024 году пороговым баллом для единого вступительного экзамена в блоке иностранного языка является 5 тестовых баллов из 30 возможных.

В блоке ТЗНК также минимальный балл – 5 тестовых баллов из 33 возможных.

Для того, чтобы их набрать, абитуриент должен предоставить правильные ответы на 5 тестовых заданий в каждом блоке.

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Участники ЕВЭ-2024 делятся полученными баллами

В тик-токе участники ЕВЭ-2024 разместили немало видео, в которых рассказывают, сколько баллов надеялись получить, а также – сколько получили на самом деле за тестирование. А также рассказывают, что поразило их в заданиях.

Сколько баллов получили участники на ЕВЭ-2024: видео

Отдельные задания по логике изрядно удивили участников экзамена.

Что поразило участников ЕВЭ-2024 в заданиях: видео

Есть и такие, которые просто "сканировали" задания, а не учили материал.

Как "готовятся" участники к экзамену: видео

Отдельные участники могли надеяться перед экзаменом на удачу. И некоторым судьба таки улыбнулась (хотя это была не просто удача).

Как везло участникам на ЕВЭ: видео

Есть участники, которые рассказывают о своем участии в шутливо-ироничном тоне.

"Когда стоишь перед восходом в аудиторию, то начинаешь понимать, что ничего не знаешь и дороги назад нет,

– написала участница и выложила видео, добавив песню со словами "последний путь".

Участники ЕВЭ не теряют чувство юмора перед экзаменом: видео

Другие же выкладывают видео и рассказывают, о чем думают, сдавая блок ТЗНК.

О чем думают участники ЕВЭ: видео

Одна из участниц тестирования делится тем, как дель успела на экзамен.

Как участнице повезло успеть на ЕВЭ: видео