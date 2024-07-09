Результаты разместили в персональных кабинетах участников вступительных испытаний. Заметим, что сразу после завершения тестирования поступающие видели на экранах мониторов, сколько тестовых баллов набрали.

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Участники ЕВЭ до 27 июня получили результаты

Так, участники ЕВЭ могли после завершения экзамена определить свои результаты по шкале 100 – 200 баллов. Для этого надо было самостоятельно поработать с соответствующими таблицами.

Полученные результаты тестирования уже учитывают решение апелляционной комиссии по пересчету баллов участников из-за наличия технических ошибок. Результаты участников или не изменились, или увеличились.

Подача апелляционных заявлений по результатам ЕВЭ в 2024 году не предусмотрена действующим законодательством.

В целом для подачи документов в вузы результаты тестирования должны быть обработаны УЦОКО, размещены в кабинетах участников вступительных испытаний и впоследствии переданы в Единую государственную электронную базу образования (ЕГЭБО).

Все участники основных сессий ЕВЭ, а также ЕФВВ получат свои результаты на информационных страницах до 20 июля,

– говорят в УЦОКО,

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