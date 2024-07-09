Результаты разместили в персональных кабинетах участников вступительных испытаний. Заметим, что сразу после завершения тестирования поступающие видели на экранах мониторов, сколько тестовых баллов набрали.
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Участники ЕВЭ до 27 июня получили результаты
Так, участники ЕВЭ могли после завершения экзамена определить свои результаты по шкале 100 – 200 баллов. Для этого надо было самостоятельно поработать с соответствующими таблицами.
Полученные результаты тестирования уже учитывают решение апелляционной комиссии по пересчету баллов участников из-за наличия технических ошибок. Результаты участников или не изменились, или увеличились.
Подача апелляционных заявлений по результатам ЕВЭ в 2024 году не предусмотрена действующим законодательством.
В целом для подачи документов в вузы результаты тестирования должны быть обработаны УЦОКО, размещены в кабинетах участников вступительных испытаний и впоследствии переданы в Единую государственную электронную базу образования (ЕГЭБО).
Все участники основных сессий ЕВЭ, а также ЕФВВ получат свои результаты на информационных страницах до 20 июля,
– говорят в УЦОКО,
Что известно о сдаче ЕВЭ
- С 24 июня продолжается основная сессия вступительных испытаний на магистерские программы или в аспирантуру.
- В этом году все, кто планирует поступать в магистратуру или аспирантуру, должны обязательно сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ).
- Для участия в ЕВЭ-2024 зарегистрировалось более 245 тысяч абитуриентов – это существенно больше, если сравнить с предыдущими годами.
- Например, в 2023 году на ЕВЭ зарегистрировалось более 90 тысяч абитуриентов.
- Заметим, что последовательное обучение на магистратуре и аспирантуре (дневной и дуальной форме) дает право на отсрочку от мобилизации мужчинам.