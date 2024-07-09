Результати розмістили у персональних кабінетах учасників вступних випробувань. Зауважимо, що одразу після завершення тестування вступники бачили на екранах моніторів, скільки тестових балів набрали.

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Учасники ЄВІ до 27 червня отримали результати

Так, учасники ЄВІ могли після завершення іспиту визначити свої результати за шкалою 100 – 200 балів. Для цього треба було самостійно попрацювати з відповідними таблицями.

Отримані результати тестувань уже враховують рішення апеляційної комісії щодо перерахунку балів учасників через наявність технічних помилок. Результати учасників або не змінилися, або збільшилися.

Подання апеляційних заяв щодо результатів ЄВІ у 2024 році не передбачено чинним законодавством.

Загалом для подання документів до вишів результати тестування мають бути опрацьовані УЦОЯО, розміщені в кабінетах учасників вступних випробувань і згодом передані до Єдиної державної електронної бази освіти (ЄДЕБО).

Усі учасники основних сесій ЄВІ, а також ЄФВВ отримають свої результати на інформаційних сторінках до 20 липня,

– кажуть в УЦОЯО,

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Що відомо про складання ЄВІ