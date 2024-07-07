Визначення результатів предметного тесту ЄФВВ здійснюють у два етапи. На першому етапі визначають тестовий бал учасника єдиного (максимум – 140 балів).
Дивіться також Як перевести тестові бали ЄВІ у шкалу 100 – 200 балів
Скільки є завдань у тесті
На другому етапі на основі тестового бала визначають рейтингову оцінку результатів учасника ЄФВВ за 200-бальною шкалою. Її використовують при складанні рейтингового списку абітурієнтів при вступі до магістратури у виші України.
Предметні тести з економіки та міжнародної економіки, права та міжнародного права, політології та міжнародних відносин, психології та соціології, управління та адміністрування містять по 140 завдань з вибором однієї правильної відповіді.
Предметний тест з обліку та фінансів містить 126 завдань з вибором однієї правильної відповіді та 14 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.
Завдання з вибором однієї правильної відповіді має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник ЄФВВ вибрав, позначив та підтвердив відповідь.
Завдання з короткою відповіддю, які можна зробити без калькулятора та спеціальних таблиць, не передбачатимуть складних математичних розрахунків.
Очікується, що час на розрахунок не повинен перевищувати 1 хвилини 20 секунд. Якщо наявні ланцюгові розрахунки, то не більше 2 етапів, без використання заокруглення.
За кожну правильну відповідь учасник тестування ЄФВВ зможе отримати 1 бал, тобто максимальна кількість балів складатиме 140.
Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник ЄФВВ, правильно виконавши всі завдання теcту, – 140.
Дивіться також Які мінімальні бали ЄВІ та ЄФВВ для вступу в магістратуру
Як розрахувати бал ЄФВВ-2024
Для отримання результатів учасника ЄФВВ за 200-бальною шкалою використовують Таблицю переведення тестових балів в рейтингову шкалу від 100 до 200 балів.
Зазначена шкала є рейтинговою, оскільки вказує на місце результату ЄФВВ особи серед результатів інших учасників тестування.
Таблиця переведення тестових балів у рейтингову шкалу від 100 до 200 балів оприлюднена в Додатку 5 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році.
Для отримання результатів учаснику потрібно набрати мінімум 35 тестових балів.
Переведення тестових балів предметних тестів ЄФВВ
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100 – 200
|
35
|
100
|
36
|
101
|
37
|
102
|
38
|
103
|
39
|
104
|
40
|
105
|
41
|
106
|
42
|
107
|
43
|
108
|
44
|
109
|
45
|
110
|
46
|
111
|
47
|
112
|
48
|
113,5
|
49
|
115
|
50
|
116,5
|
51
|
118
|
52
|
119,5
|
53
|
121
|
54
|
122,5
|
55
|
124
|
56
|
125,5
|
57
|
127
|
58
|
128,5
|
59
|
130
|
60
|
131,5
|
61
|
133
|
62
|
134,5
|
63
|
136
|
64
|
137,5
|
65
|
139
|
66
|
140,5
|
67
|
142
|
68
|
143,5
|
69
|
145
|
70
|
146,5
|
71
|
148
|
72
|
149
|
73
|
150
|
74
|
151
|
75
|
152
|
76
|
153
|
77
|
154
|
78
|
155
|
79
|
156
|
80
|
157
|
81
|
158
|
82
|
159
|
83
|
160
|
84
|
161
|
85
|
162
|
86
|
163
|
87
|
164
|
88
|
165
|
89
|
166
|
90
|
167
|
91
|
168
|
92
|
169
|
93
|
170
|
94
|
171
|
95
|
172
|
96
|
173
|
97
|
174
|
98
|
175
|
99
|
176
|
100
|
177
|
101
|
178
|
102
|
179
|
103
|
180
|
104
|
181
|
105
|
182
|
106
|
183
|
107
|
183,5
|
108
|
184
|
109
|
184,5
|
110
|
185
|
111
|
185,5
|
112
|
186
|
113
|
186,5
|
114
|
187
|
115
|
187,5
|
116
|
188
|
117
|
188,5
|
118
|
189
|
119
|
189,5
|
120
|
190
|
121
|
190,5
|
122
|
191
|
123
|
191,5
|
124
|
192
|
125
|
192,5
|
126
|
193
|
127
|
193,5
|
128
|
194
|
129
|
194,5
|
130
|
195
|
131
|
195,5
|
132
|
196
|
133
|
196,5
|
134
|
197
|
135
|
197,5
|
136
|
198
|
137
|
198,5
|
138
|
199
|
139
|
199,5
|
140
|
200
- Раніше ми інформували про те, що розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників в магістратуру. Про це читайте за посиланням.