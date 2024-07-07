Определение результатов предметного теста ЕФВВ осуществляют в два этапа. На первом этапе определяют тестовый балл участника единого (максимум – 140 баллов).

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Сколько есть заданий в тесте

На втором этапе на основе тестового балла определяют рейтинговую оценку результатов участника ЕФВВ по 200-балльной шкале. Ее используют при составлении рейтингового списка абитуриентов при поступлении в магистратуру в вузы Украины.

Предметные тесты по экономики и международной экономики, права и международного права, политологии и международных отношений, психологии и социологии, управления и администрирования психологии и социологии управления и администрирования содержат по 140 заданий с выбором одного правильного ответа.

Предметный тест по учету и финансам содержит 126 заданий с выбором одного правильного ответа и 14 заданий открытой формы с коротким ответом.

Задание с выбором одного правильного ответа имеет основу и четыре варианта ответа, из которых только один правильный. Задание считают выполненным, если участник ЕФВВ выбрал, обозначил и подтвердил ответ.

Задания с коротким ответом, которые можно сделать без калькулятора и специальных таблиц, не будут предусматривать сложных математических расчетов.

Ожидается, что время на расчет не должно превышать 1 минуты 20 секунд. Если имеются цепные расчеты, то не более 2 этапов, без использования округления.

За каждый правильный ответ участник тестирования ЕФВВ сможет получить 1 балл, то есть максимальное количество баллов составит 140.

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник ЕФВВ, правильно выполнив все задания теста, – 140.

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Как рассчитать балл ЕФВВ-2024

Для получения результатов участника ЕФВВ по 200-балльной шкале используют Таблицу перевода тестовых баллов в рейтинговую шкалу от 100 до 200 баллов.

Указанная шкала является рейтинговой, поскольку указывает на место результата ЕФВВ лица среди результатов других участников тестирования.

Таблица перевода тестовых баллов в рейтинговую шкалу от 100 до 200 баллов обнародована в Приложении 5 к Порядку приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году.

Для получения результатов участнику нужно набрать минимум 35 тестовых баллов.

Перевод тестовых баллов предметных тестов ЕФВВ

Тестовый балл Балл по шкале 100 – 200 35 100 36 101 37 102 38 103 39 104 40 105 41 106 42 107 43 108 44 109 45 110 46 111 47 112 48 113,5 49 115 50 116,5 51 118 52 119,5 53 121 54 122,5 55 124 56 125,5 57 127 58 128,5 59 130 60 131,5 61 133 62 134,5 63 136 64 137,5 65 139 66 140,5 67 142 68 143,5 69 145 70 146,5 71 148 72 149 73 150 74 151 75 152 76 153 77 154 78 155 79 156 80 157 81 158 82 159 83 160 84 161 85 162 86 163 87 164 88 165 89 166 90 167 91 168 92 169 93 170 94 171 95 172 96 173 97 174 98 175 99 176 100 177 101 178 102 179 103 180 104 181 105 182 106 183 107 183,5 108 184 109 184,5 110 185 111 185,5 112 186 113 186,5 114 187 115 187,5 116 188 117 188,5 118 189 119 189,5 120 190 121 190,5 122 191 123 191,5 124 192 125 192,5 126 193 127 193,5 128 194 129 194,5 130 195 131 195,5 132 196 133 196,5 134 197 135 197,5 136 198 137 198,5 138 199 139 199,5 140 200