Приймання заяв на бюджет та контракт триватиме до 18:00 (за київським часом) 31 липня. Після цього вишів зможуть проводити додаткові набори лише на контракт.
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Вступники можуть подавати заяви на навчання до ЗВО
Подання заяв відбувається через електронний кабінет вступника на сайті ЄДЕБО.
Інструкції можна переглянути тут:
До подання заяв вступники повинні звернути увагу на такі особливості:
- після подання першої заяви жодні дані в електронному кабінеті змінити не можна. Перевірте, чи все правильно, до початку формування заяв;
- загалом до ЗВО можна подати 15 заяв, зокрема, 5 на бюджет, інші – на контракт. Для заяв на бюджет потрібно встановити пріоритети від 1 до 5, де 1 – це та заява, яка для вас найбажаніша для вступу;
- заяви з різних основ вступу для здобуття вищої освіти рахують у загальну кількість;
- якщо ви маєте пільгу, радять до подання заяв звернутись до найближчого закладу освіти з підтверджувальними документами для внесення інформації у відповідний реєстр. Під час подання заяв перевірте, чи відображаються пільги. Виняток лише для тих пільг, які дають право переведення на вакантні місця. Додаткова інформація тут.
- скасувати заяву на бюджет без втрати пріоритету можна тільки ДО того, як її розгляне заклад освіти (тобто до присвоєння статусу "Зареєстровано у закладі освіти" або "Потребує уточнення вступником"). Після цього скасувати заяву можна тільки з втратою пріоритету (до дати завершення прийому заяв на відповідну конкурсну пропозицію);
- день подання заяви жодним чином не впливає на конкурсний бал вступника чи його місце в рейтингу.
Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування на бюджет, відбудеться до 5 серпня.
Раніше ми інформували про те, що вступники-контрактники зможуть отримати гранти на навчання. Оформити заявку можна через дію. Деталі читайте за посиланням.