Приймання заяв на бюджет та контракт триватиме до 18:00 (за київським часом) 31 липня. Після цього вишів зможуть проводити додаткові набори лише на контракт.

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Вступники можуть подавати заяви на навчання до ЗВО

Подання заяв відбувається через електронний кабінет вступника на сайті ЄДЕБО.

Інструкції можна переглянути тут:

До подання заяв вступники повинні звернути увагу на такі особливості:

після подання першої заяви жодні дані в електронному кабінеті змінити не можна. Перевірте, чи все правильно, до початку формування заяв;

загалом до ЗВО можна подати 15 заяв, зокрема, 5 на бюджет, інші – на контракт. Для заяв на бюджет потрібно встановити пріоритети від 1 до 5, де 1 – це та заява, яка для вас найбажаніша для вступу;

заяви з різних основ вступу для здобуття вищої освіти рахують у загальну кількість;

якщо ви маєте пільгу, радять до подання заяв звернутись до найближчого закладу освіти з підтверджувальними документами для внесення інформації у відповідний реєстр. Під час подання заяв перевірте, чи відображаються пільги. Виняток лише для тих пільг, які дають право переведення на вакантні місця. Додаткова інформація тут.

скасувати заяву на бюджет без втрати пріоритету можна тільки ДО того, як її розгляне заклад освіти (тобто до присвоєння статусу "Зареєстровано у закладі освіти" або "Потребує уточнення вступником"). Після цього скасувати заяву можна тільки з втратою пріоритету (до дати завершення прийому заяв на відповідну конкурсну пропозицію);

день подання заяви жодним чином не впливає на конкурсний бал вступника чи його місце в рейтингу.

Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування на бюджет, відбудеться до 5 серпня.

Раніше ми інформували про те, що вступники-контрактники зможуть отримати гранти на навчання. Оформити заявку можна через дію. Деталі читайте за посиланням.