Відповідно до погодженої урядом ухвали, абітурієнти, які вступатимуть на контрактну форму навчання, отримають додаткову фінансову підтримку від держави.

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Вступники зможуть отримати грант на навчання

Грант частково покриє вартість навчання на будь-якій бакалаврській програмі – від 15 тисяч гривень щорічно. А отримати кошти можна буде через Дію – без бюрократії, людського фактора та зайвих очікувань, кажуть посадовці.

Студенти повинні отримати більше свободи при виборі професії, а ЗВО покращать якість навчання завдяки ринковій конкуренції.

Віцепрем'єр Михайло Федоров назвав цей експериментальний проєкт революційним кроком для української системи вищої освіти.

Цього року вступники вперше зможуть отримати державний грант для оплати контракту в університеті. Студенти, що вступили на бюджетну форму навчання, як і раніше, отримуватимуть повне фінансування від держави,

– повідомив посадовець.

І додав, що система державних грантів трансформує підхід до освіти серед як студентів, так і закладів освіти.

Раніше під час вибору спеціальності вступник орієнтувався на наявність бюджетних місць. Грант – це свобода вибору спеціальності для дитини,

– вважає Федоров.

За його словами, для закладів освіти нова система стимулюватиме конкуренцію. Це стане стимулом для покращення умов навчання, професійного розвитку викладачів, створення додаткової цінності для вступників.