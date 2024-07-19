Прием заявлений на бюджет и контракт продлится до 18:00 (по киевскому времени) 31 июля. После этого вузы смогут проводить дополнительные наборы только на контракт.

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Поступающие могут подавать заявления на обучение в ЗВО

Подача заявлений происходит через электронный кабинет абитуриента на сайте ЕГЭБО.

Инструкции можно посмотреть здесь:

До подачи заявлений поступающие должны обратить внимание на такие особенности:

после подачи первого заявления никакие данные в электронном кабинете изменить нельзя. Проверьте, все ли правильно, до начала формирования заявлений;

всего в ЗВО можно подать 15 заявлений, в частности, 5 на бюджет, другие – на контракт. Для заявлений на бюджет нужно установить приоритеты от 1 до 5, где 1 – это то заявление, которое для вас самое желанное для поступления;

заявления из разных основ поступления для получения высшего образования считают в общее количество;

если вы имеете льготу, советуют до подачи заявлений обратиться в ближайшее учебное заведение с подтверждающими документами для внесения информации в соответствующий реестр. При подаче заявлений проверьте, отображаются ли льготы. Исключение только для тех льгот, которые дают право перевода на вакантные места. Дополнительная информация здесь.

отменить заявление на бюджет без потери приоритета можно только ДО того, как его рассмотрит учебное заведение (то есть до присвоения статуса "Зарегистрировано в учебном заведении" или "Требует уточнения абитуриентом"). После этого отменить заявление можно только с потерей приоритета (до даты завершения приема заявлений на соответствующее конкурсное предложение);

день подачи заявления никоим образом не влияет на конкурсный балл поступающего или его место в рейтинге.

Обнародование списка поступающих, рекомендованных к зачислению на бюджет, состоится до 5 августа.

Ранее мы информировали о том, что поступающие-контрактники смогут получить гранты на обучение. Оформить заявку можно через Дию. Детали читайте по ссылке.