8 серпня стартувало приймання заяв від абітурієнтів, які мають намір стали магістрами. Триватиме до 25 серпня.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Подавати заяви можна онлайн через електронні кабінети.

Дивіться також 80% вступників в аспірантуру – чоловіки: скільки абітурієнтів не склали тестування

Що мають знати вступники в магістратуру?

Протягом відповідного періоду вступники в магістратуру можуть подати до 5 заяв на бюджетні місця. Натомість на контрактну форму можна подати до 10 заяв.

Кожній заяві на бюджет абітурієнт повинен надати пріоритетність від 1 до 5. Пріоритетність – це черговість заяв, за якою їх розглядатимуть при вступі на бюджетні місця.

Важливо! Визначену пріоритетність заяв не можна змінити. Водночас вступник може скасувати заяву з пріоритетністю.

Стежити за цьогорічними рейтингами вступники можуть на сайті Вступ.ОСВІТА.UA. Інформацію там оновлюють тричі на добу.

Формування рейтингових списків вступників і надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджеті відбудеться не пізніше ніж 26 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 18:00 28 серпня.

Зарахування вступників на навчання на бюджет відбудеться не пізніше ніж 29 серпня; на контракт – не пізніше ніж 30 вересня.

Переведення на вільні бюджетні місця осіб, які зараховані на навчання за контрактом, відбудеться не пізніше ніж 1 вересня 2025 року.