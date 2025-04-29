Скільки днів вступники в магістратуру складатимуть іспити

Вступники в магістратуру цьогоріч складатимуть єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування від одного до трьох днів. Усе залежатиме від кількості тестів.

Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час ефіру, зазначає 24 Канал. І додала, що в один день вступник зможе скласти тільки один іспит.

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Скільки днів будуть іспити у магістратуру

Вступники в магістратуру, які складатимуть лише єдиний вступний іспит, повинні з'явитись до екзаменаційного центру один раз. Ті, що складатимуть ЄВІ і ЄФВВ, складатимуть іспити два дні відповідно до дат у запрошеннях. Їх абітурієнти отримають у своїх електронних кабінетах вступника.

Ті вступники, які не визначились з майбутньою спеціальністю, мають право обрати два предмети ЄФВВ. І тоді вони складатимуть іспити теж у різні дні. Тобто усього вони повинні скласти три іспити за три дні.

У разі складання двох предметів ЄФВВ один з предметів може бути винесений на основну, а другий – на додаткову сесію.

Якщо вступник вибрав два предметні тести ЄФВВ, тестування з яких відбувається одночасно під час основної сесії, Український центр оцінювання якості освіти визначає, який з них він проходитиме під час додаткової сесії,

– повідомили в УЦОЯО.

У цьому разі вступник повинен дуже ретельно зважити, чи справді йому потрібні результати двох іспитів, бо обрати черговість складання предметів самостійно він не зможе. Розподіл здійснюватиме за своїми алгоритмами УЦОЯО.

Більше ніж два предмети ЄФВВ вступник не зможе обрати для складання єдиного фахового вступного випробування.