Де за кордоном можна скласти тести для вступу в магістратуру

У 2025 році для вступу в магістратуру треба пройти єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Для складання тестів створять тимчасові екзаменаційні центри в Україні та за кордоном.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. У яких містах за кордоном можна скласти іспити, читайте далі.

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Де за кордоном можна скласти ЄВІ та ЄФВВ

Під час реєстрації на тестування вступник, який перебуває за кордоном, має вказати країну та місто, де має намір пройти тестування.

Відповідні країни й міста, у яких створять тимчасові екзаменаційні центри, визначені Міністерством освіти і науки України.

До переліку увійшли 15 міст у 7 країнах, де можна буде скласти ЄВІ та ЄФВВ під час основної сесії.

Додаткову сесію вступних іспитів у магістратуру за кордоном не проводитимуть.

№

з/п Країна Населений

пункт Єдиний вступний іспит Єдине фахове вступне випробування економіка та міжнародна економіка інформаційні технології історія мистецтва мовознавство облік та фінанси педагогіка та психологія політологія та міжнародні відносини право та міжнародне право психологія та соціологія управління та адміністрування 1 Латвійська Республіка Рига + - - - - + - + + - + 2 Республіка Болгарія Софія + + + + + + + + + + + 3 Республіка Польща Бидгощ + + + - - + - + + + + Варшава + + + + + + + + + + + Вроцлав + + + + + + + + + + + Гданськ + + + + + + + + + + + Катовіце + + + + + + + + + + + Краків + + + + + + + + + + + 4 Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії Лондон + + + - + - + - - + + 5 Федеративна Республіка Німеччина Берлін + + + + + + + + + + + Єна + + + + + + + + + + + Мюнхен + + + + + + + + + + + 6 Французька Республіка Париж + + - - - + - + + + + 7 Чеська Республіка Брно + + + + + + + + + + + Прага + + + + + + + + + + +

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Раніше ми повідомляли, що в Україні зменшується кількість вступників.