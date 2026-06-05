Охочих більше ніж торік: скільки осіб планують вступати в магістратуру

Недавно в Україні завершилася реєстрація на вступні іспити до магістратури. Вступати на цей рівень вищої освіти мають намір понад 102 тисячі осіб.

Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Зареєстровані вже отримали екзаменаційні листки.

Дивіться також Ще можна зареєструватися на вступні іспити до магістратури й аспірантури: дати

Скільки осіб хочуть стати магістрантами?

Серед зареєстрованих майже 98 тисяч складатимуть тестування в Україні, а 4638 – за кордоном.

Вступники і вступниці виявили найбільшу зацікавленість предметним тестом з педагогіки та психології – 19 610 осіб,

– уточнили в УЦОЯО.

Дещо менше охочих мають намір складати тест з управління та адміністрування – 19 095 осіб. А тест із психології та соціології прагне скласти 12 508 осіб. Із права та міжнародного права – 12 087; з інформаційних технологій – 10 612. Решта осіб обрали інші предмети.

Цікаво! Торік для участі в основній сесії зареєструвалися приблизно 93 тисячі абітурієнтів.

Так, цьогоріч мають складати іспити для вступу в магістратуру майже на 10 тисяч вступників більше.

Дивіться також Частині вступників у магістратуру спростили вступний тест

Коли закінчилась реєстрація на вступні іспити?