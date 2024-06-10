В Україні вельми зросла кількість охочих вступати в магістратуру й аспірантуру
Джерело:Державне підприємство "ІНФОРЕСУРС"
В Україні значно зросла кількість охочих вступати в магістратуру та аспірантуру. 2024 року цифра є більшою у 2,5 рази проти минулого року.
Для участі в основній сесії вступних іспитів у магістратуру й аспірантуру зареєструвалось понад 246 тисяч осіб.
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Значно зросла кількість охочих вступати в магістратуру й аспірантуру
Так, 2024 року складати єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування мають намір на 146 тисяч осіб більше, ніж торік. 2023 року під час основного і додаткового періодів реєстрації зареєстрували близько 100 тисяч вступників.
Зазначимо, що у 2024 році єдиний вступний іспит повинні складати не лише вступники у магістратуру, а й усі майбутні аспіранти.
Тим вступникам, які мають намір вступати до магістратури на спеціальності галузей знань "Освіта / Педагогіка" (крім спеціальності "Фізична культура і спорт"), "Соціальні та поведінкові науки", "Журналістика", "Управління та адміністрування", "Право", "Інформаційні технології", "Сфера обслуговування", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини", додатково потрібно пройти ЄФВВ з відповідного предметного тесту.
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Прохідний бал для вступу в аспірантуру змінили
- Міністерство освіти і науки України дещо змінило умови вступу в аспірантуру 2024 року.
- Абітурієнти, які обов'язково складатимуть єдиний вступний іспит, повинні набрати не менше 150 балів за кожен компонент іспиту.
- Про це вказано в оновленому Порядку прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії / доктора мистецтва у 2024 році.
- Майбутній аспірант повинен під час складання блоку ЄВІ з іноземної мови набрати не менше 16 тестових балів. А за блок ТЗНК – не менше 17 тестових балів. Їх згодом переведуть у рейтингову шкалу.
- Якщо майбутній аспірант має результати ЄВІ 2023 року, то альтернативним допуском може бути торішній результат з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів.