Вступники у магістратуру та аспірантуру ще можуть зареєструватися на іспити

Потенційні магістри й аспіранти, які не встигли зареєструватися на іспити у межах основної сесії, матимуть ще один шанс. Стати учасником вступних випробувань можна ще під час додаткового періоду реєстрації.

Він триватиме протягом 16 – 17 червня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Коли ще можна зареєструватися на іспити в магістратуру та аспірантуру

Реєстрацію потенційних учасників ЄВІ / ЄФВВ / ЄВВ здійснюють приймальні комісії вишів очно (за умови особистої присутності вступника) та/або дистанційно. У разі подання документів дистанційно треба надіслати на електронну пошту приймальної комісії скановані копії реєстраційних документів і заповнити заяву-анкету. У ній необхідно зазначити інформацію, потрібну для оформлення екзаменаційного листка.

Для зареєстрованих вступників на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створять інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань". Зайти на цю сторінку можна за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

До 26 липня (включно) зареєстровані учасники додаткової сесії отримають запрошення на своїх інформаційних сторінках "Кабінет учасника вступних випробувань".

В УЦОЯО наголошують, що додаткові сесії проводитимуть в Україні.

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