Он продлится в течение 16 – 17 июня. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.
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Когда еще можно зарегистрироваться на экзамены в магистратуру и аспирантуру
Регистрацию потенциальных участников ЕВИ / ЕФВВ / ЕВВ осуществляют приемные комиссии вузов очно (при условии личного присутствия абитуриента) и/или дистанционно. В случае подачи документов дистанционно надо отправить на электронную почту приемной комиссии сканированные копии регистрационных документов и заполнить заявление-анкету. В ней необходимо указать информацию, необходимую для оформления экзаменационного листа.
Для зарегистрированных абитуриентов на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования создадут информационную страницу "Кабинет участника вступительных испытаний". Зайти на эту страницу можно по номеру экзаменационного листа и PIN-кодом, указанным в нем.
До 26 июля (включительно) зарегистрированные участники дополнительной сессии получат приглашения на своих информационных страницах "Кабинет участника вступительных испытаний".
В УЦОКО отмечают, что дополнительные сессии будут проводить в Украине.
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Сколько человек уже зарегистрировались на экзамены
- Более 93 тысяч человек в 2025 году уже зарегистрировались на вступительные экзамены в магистратуру.
- Среди них 90 311 человек будут сдавать тестирование в Украине, а 3 321 человек – за рубежом.
- На тестирование для получения степени доктора философии / доктора искусства зарегистрировались более 14 тысяч абитуриентов.
- 13 591 участник будет сдавать ЕВЭ, а 14 818 человек – ЕВВ.