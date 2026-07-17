Вступники до магістратури й аспірантури можуть скласти іспит під час спеціальної сесії

Цьогоріч вступники до магістратури та аспірантури можуть скласти єдиний вступний іспит під час спеціально організованої сесії. Такий наказ погодило МОН України.

Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти. Ці сесії відбудуться у серпні.

Хто і коли зможе взяти участь у цих сесіях

Учасниками цих сесій можуть стати вступники, які не зареєструвалися для участі в ЄВІ. Також ті, кого зареєстрували, але вони не прийшли на іспит. Можливість скласти ЄВІ надали й тим, хто бажає покращити свій результат і скористатися додатковим шансом для вступу до аспірантури / магістратури цьогоріч.

Спецсесії ЄВІ проводять за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Вартість оголосять до 5 серпня.

Коли реєстрація

Реєстрація на спеціально організовані сесії ЄВІ триватиме з 7 до 17 серпня. Для цього вступникам треба звернутися до приймальних комісій вишів, куди вони планують вступати. Докладніше про процедуру реєстрації – за посиланням.

Спеціально організовані сесії ЄВІ триватимуть протягом 11 – 13 вересня. Результати за шкалою 100 – 200 балів розмістять у кабінетах учасників вступних випробувань на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти до 21 вересня включно.

Зауважимо, що проведення спеціально організованих сесій єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень не передбачили.

Скільки вступників цьогоріч зможуть вчитися на бюджеті