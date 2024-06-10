Частина вступників у магістратуру може не складати іспити
Джерело:Міністерство освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України дещо змінило умови вступу у магістратуру. Мовиться про окрему когорту абітурієнтів.
Тепер у разі вступу в магістратуру на основі вже здобутого ступеня магістра, тобто у разі отримання другої вищої освіти за цим рівнем, вступ може відбуватися без складання ЄВІ та ЄФВВ. Однак не на всі спеціальності.
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МОН дещо змінило правила вступу в магістратуру
Це правило стосується освітніх програм всіх спеціальностей, окрім 081 "Право" і 293 "Міжнародне право".
У такому разі вступникам у магістратуру достатньо буде скласти іспити безпосередньо в закладі освіти.
Також за спеціальними умовами в магістратуру зможуть вступити студенти, які здобули ступінь бакалавра у 2024 році і відповідають таким критеріям:
- зареєстровані та проживають на тимчасово окупованій території;
- проживають в населених пунктах, де станом на 1 липня 2024 року відбувалися активні бойові дії;
- проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з таких територій після 1 січня 2024 року.
Такі вступники можуть отримати рекомендацію для зарахування на магістратуру без складання ЄВІ та ЄФВВ, якщо вступають до того ж вишу, де здобули ступінь бакалавра, за спеціальностями, що мають особливу підтримку.
Якщо ж у цьому ЗВО немає магістерської програми за такою спеціальністю, студенти можуть подати документи до будь-якого переміщеного (тимчасово переміщеного) вишу або закладу вищої освіти в Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.
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