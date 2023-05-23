ЗНО на магістратуру: МОН оприлюднило, якими будуть завдання на єдиному фаховому випробуванні

Для вступу на магістратуру за деякими спеціальностями студентам потрібно буде скласти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). У МОН вже розкрили характеристики іспиту, щоб вступники могли краще підготуватися.

Вже багато випускників бакалаврату складатимуть іспити, аби продовжити навчання на магістратурі. Для навчання на деяких спеціальностях потрібно буде здати незалежне оцінювання.

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Для вступу на які спеціальності потрібно скласти ЄФВВ

Соціальні та поведінкові науки

Журналістика

Управління та адміністрування

Право

Публічне управління та адміністрування

Міжнародні відносини

Як виглядатиме тест

Як повідомили у МОН, тест для вступу на магістратуру буде містити 140 завдань. Усі предмети не матимуть виокремлення на тематичні блоки. Виключенням є лише тест для напрямку "Право та міжнародне право": тут буде розподіл завдань по галузях права.

Що стосується завдань, то всі вони будуть одного типу: одна правильна відповідь з чотирьох варіантів. Лише в тесті "Облік та фінанси" буде 14 завдань з відкритою формою відповіді. Складних математичних розрахунків вони не передбачатимуть.

За кожну правильну відповідь учасник тестування отримає 1 бал, максимальний бал за іспит – 140. На виконання усіх 140 завдань буде відведено 180 хвилин.

Реєстрація

Реєстрація студентів на ЄФВВ ще триває, проводять її приймальні комісії університетів. Зареєструватися на іспит можна як очно, так і дистанційно. Реєстрація завершиться 31 травня.