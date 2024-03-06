Вступ на психолога в Україні: перелік предметів, вишів і прохідний бал

В Україні дедалі популярнішою стає професія психолога. При цьому надалі не втрачатиме свого рейтингу, а цілком навпаки.

Тож чимало вступників прагне здобувати саме цей фах. Де можна навчатися на психолога та що для цього потрібно, читайте далі.

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Що потрібно складати

Аби вступити у виш України на психолога, у 2024 році треба складати НМТ або мати сертифікат ЗНО з чотирьох предметів:

українська мова;

математика;

історія України;

предмет на вибір (іноземна мова, українська література, географія, біологія, фізика чи хімія).

Куди можна вступити

Майбутнім психологам краще обрати для складання на НМТ біологію, адже вона забезпечить при вступі вищий коефіцієнт.

Базову освіту ви можете отримати у таких найкращих вишах нашої країни:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Львівський національний університет імені Івана Франка; Харківський національний університет імені Каразіна; Києво-Могилянська академія; Львівська політехніка; Київський національний торговельно-економічний університет; Національний педагогічний університет імені Драгоманова; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Психологію вивчають на різних факультетах залежно від структури навчального закладу.

Студенти згодом також зможуть отримати вузьку спеціальність. Такий вибір можна зробити і під час вступу.

Які спеціалізації можна обрати

Серед доступних спеціалізацій:

політична психологія, коучинг;

психологія дитинства та сім'ї з основами психотерапії;

клінічна психологія з основами психотерапії;

нейропсихологія;

практична психологія;

психологія розвитку особистості;

психологічне консультування;

соціальна та сімейна психологія;

психосоматика та психологія здоров'я;

психологія врегулювання конфліктів;

психологія управління;

реабілітаційна психологія;

дитяча психологія та психологічна практика;

корекційна психопедагогіка та логопедія.

Який прохідний бал

Реальний прохідний бал у 2024 році залежатиме від загальної кількості та середнього балу вступників. На вступ на бюджет зможуть претендувати лише ті, хто отримає високі бали на НМТ.

У 2023 році мінімальний прохідний бал на бюджет за спеціальністю 053 Психологія становив 177,372. На одне місце претендувало 36,6 осіб.