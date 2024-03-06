Вступ на психолога в Україні: перелік предметів, вишів і прохідний бал
Джерело:Факти
В Україні дедалі популярнішою стає професія психолога. При цьому надалі не втрачатиме свого рейтингу, а цілком навпаки.
Тож чимало вступників прагне здобувати саме цей фах. Де можна навчатися на психолога та що для цього потрібно, читайте далі.
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Що потрібно складати
Аби вступити у виш України на психолога, у 2024 році треба складати НМТ або мати сертифікат ЗНО з чотирьох предметів:
- українська мова;
- математика;
- історія України;
- предмет на вибір (іноземна мова, українська література, географія, біологія, фізика чи хімія).
Куди можна вступити
Базову освіту ви можете отримати у таких найкращих вишах нашої країни:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Харківський національний університет імені Каразіна;
- Києво-Могилянська академія;
- Львівська політехніка;
- Київський національний торговельно-економічний університет;
- Національний педагогічний університет імені Драгоманова;
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
Психологію вивчають на різних факультетах залежно від структури навчального закладу.
Студенти згодом також зможуть отримати вузьку спеціальність. Такий вибір можна зробити і під час вступу.
Які спеціалізації можна обрати
Серед доступних спеціалізацій:
- політична психологія, коучинг;
- психологія дитинства та сім'ї з основами психотерапії;
- клінічна психологія з основами психотерапії;
- нейропсихологія;
- практична психологія;
- психологія розвитку особистості;
- психологічне консультування;
- соціальна та сімейна психологія;
- психосоматика та психологія здоров'я;
- психологія врегулювання конфліктів;
- психологія управління;
- реабілітаційна психологія;
- дитяча психологія та психологічна практика;
- корекційна психопедагогіка та логопедія.
Який прохідний бал
Реальний прохідний бал у 2024 році залежатиме від загальної кількості та середнього балу вступників. На вступ на бюджет зможуть претендувати лише ті, хто отримає високі бали на НМТ.
У 2023 році мінімальний прохідний бал на бюджет за спеціальністю 053 Психологія становив 177,372. На одне місце претендувало 36,6 осіб.
- Раніше ми писали про те, хто може не складати НМТ у 2024 році.