У цьому році абітурієнтам, які вступали на творчі спеціальності у виші України, не потрібні були результати НМТ. Вони проходили творчий конкурс.

Однак наступного року ситуація зміниться. 2024 року для вступу на творчі спеціальності потрібні будуть результати і творчого конкурсу, і НМТ.

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Чи треба складати НМТ для вступу на творчі спеціальності у 2024 році

Цю норму передбачає закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року". Він набув чинності 27 грудня.

Так, конкурсний відбір для вступу у виш на спеціальності, що передбачають перевірку творчих або фізичних здібностей вступника, здійснюватиметься за результатами двох іспитів – творчого конкурсу та НМТ.

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Зауважимо, що цьогоріч вступники на спеціальності фізичної культури і спорту, аудіовізуального мистецтва та виробництва, дизайну, хореографії, музичного та сценічного мистецтва та інших творчих мали можливість вступати до ЗВО лише за результатами творчого конкурсу.

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Як відбуватиметься НМТ у 2024 році