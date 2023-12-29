3 з 4 при цьому будуть обов'язковими. І лише 1 – на вибір, зазначає Освіта 24.

Дивіться також 4 предмети, ранній старт, металошукачі: усі головні новації НМТ-2024

До вибіркових предметів на НМТ-2024 додали ще два

Змін зазнав і список вибіркових предметів. Так, до предметів НМТ включили ще українську літературу та географію.

Цю норму передбачає закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року". Він набув чинності 27 грудня.

Серед інших вибіркових предметів будуть такі:

іноземна мова;

фізика;

хімія;

біологія.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Натомість обов'язковими для складання предметами у 2024 році будуть такі:

українська мова;

математика;

історія України.

Дивіться також Результати НМТ/ЗНО яких років можна у 2024 році подати для вступу

Що відомо про вступну кампанію 2024 року