3 з 4 при цьому будуть обов'язковими. І лише 1 – на вибір, зазначає Освіта 24.
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До вибіркових предметів на НМТ-2024 додали ще два
Змін зазнав і список вибіркових предметів. Так, до предметів НМТ включили ще українську літературу та географію.
Цю норму передбачає закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року". Він набув чинності 27 грудня.
Серед інших вибіркових предметів будуть такі:
- іноземна мова;
- фізика;
- хімія;
- біологія.
Натомість обов'язковими для складання предметами у 2024 році будуть такі:
- українська мова;
- математика;
- історія України.
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Що відомо про вступну кампанію 2024 року
- 2024 року результати НМТ будуть потрібні для вступу у виші України.
- Національний мультипредметний тест міститиме вже 4 предмети.
- 3 з них будуть обов'язковими для складання і лише 1 – на вибір.
- Тестування відбуватиметься протягом одного дня.
- Випускники складатимуть 2 предмети протягом 2 годин, потім матимуть невелику перерву і знову перевірятимуть свої знання протягом ще 2 годин.