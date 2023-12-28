Конкурсний відбір на бакалаврат здійснюватиметься за результатами ЗНО/НМТ також попередніх років. Про це вказано у законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року", який набув чинності 27 грудня.

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Результати НМТ/ЗНО яких років можна у 2024 році подати для вступу

Відповідно до закону для вступу на навчання у виш після закінчення школи можна скористатися результатами ЗНО 2021 року або вступних випробувань (НМТ) 2022 – 2024 років.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Що відомо про вступну кампанію 2024 року