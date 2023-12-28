Конкурсный отбор на бакалавриат будет осуществляться по результатам ВНО/НМТ также в предыдущие годы. Об этом указано в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года", который вступил в силу 27 декабря.

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Результаты НМТ/ВНО каких лет можно в 2024 году представить для поступления

В соответствии с законом для поступления на учебу в вуз после окончания школы можно воспользоваться результатами ВНО 2021 или вступительных испытаний (НМТ) 2022 – 2024 годов.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Что известно о вступительной кампании 2024 года