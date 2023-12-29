3 из 4 при этом будут обязательными. И только 1 – по выбору, отмечает Образование 24.
Смотрите также 4 предмета, ранний старт, металлоискатели: все главные новации НМТ-2024
К выборочным предметам на НМТ-2024 добавили еще два
Изменения претерпел и список выборочных предметов. К предметам НМТ включили еще украинскую литературу и географию.
Эту норму предусматривает закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года". Он вступил в силу 27 декабря.
Среди других выборочных предметов будут следующие:
- иностранный язык;
- физика;
- химия;
- биология.
Обязательными для сдачи предметами в 2024 году будут следующие:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины.
Смотрите также Результаты НМТ/ВНО каких лет можно в 2024 году представить для поступления
Что известно о вступительной кампании 2024 года
- В 2024 году результаты НМТ потребуются для вступления в вузы Украины.
- Национальный мультипредметный тест будет содержать уже 4 предмета.
- 3 из них будут обязательными для сдачи и только 1 – по выбору.
- Тестирование будет проходить в течение одного дня.
- Выпускники будут сдавать 2 предмета в течение 2 часов, затем будут иметь небольшой перерыв и снова будут проверять свои знания в течение еще 2 часов.