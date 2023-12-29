Однако в следующем году ситуация изменится. 2024 для поступления на творческие специальности нужны будут результаты и творческого конкурса, и НМТ.
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Нужно ли сдавать НМТ для поступления на творческие специальности в 2024 году
Эту норму предусматривает закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года". Он вступил в силу 27 декабря.
Так, конкурсный отбор для поступления в вуз на специальности, предусматривающие проверку творческих или физических способностей абитуриента, будет осуществляться по результатам двух экзаменов – творческого конкурса и НМТ.
Отметим, что в этом году абитуриенты на специальности физической культуры и спорта, аудиовизуального искусства и производства, дизайна, хореографии, музыкального и сценического искусства и других творческих имели возможность поступать в ЗВО только по результатам творческого конкурса.
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Как будет проходить НМТ в 2024 году
- В 2024 году НМТ будет проходить в течение одного дня.
- Выпускники будут сдавать уже 4, а не 3 предмета.
- Так, уже 3 предмета будут обязательными.
- Только один можно будет выбрать – из четырех.
- НМТ продлится 4 часа с небольшим перерывом.