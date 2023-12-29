Однако в следующем году ситуация изменится. 2024 для поступления на творческие специальности нужны будут результаты и творческого конкурса, и НМТ.

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Нужно ли сдавать НМТ для поступления на творческие специальности в 2024 году

Эту норму предусматривает закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года". Он вступил в силу 27 декабря.

Так, конкурсный отбор для поступления в вуз на специальности, предусматривающие проверку творческих или физических способностей абитуриента, будет осуществляться по результатам двух экзаменов – творческого конкурса и НМТ.

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Отметим, что в этом году абитуриенты на специальности физической культуры и спорта, аудиовизуального искусства и производства, дизайна, хореографии, музыкального и сценического искусства и других творческих имели возможность поступать в ЗВО только по результатам творческого конкурса.

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Как будет проходить НМТ в 2024 году