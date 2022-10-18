Вступна кампанія ще триває: скільки українців цього року стали студентами вишів та коледжів

Цього року через повномасштабну війну правила прийому до коледжів, вишів, училищ в Україні розробляли так швидко, як це було можливо. Абітурієнтів при цьому зараховували у ВНЗ за результатами національного мультимедійного тесту, а не ЗНО.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час брифінгу розповів, що цьогорічна вступна кампанія вже завершується. Однак українці, які бажають вступити до ВНЗ, ще мають шанс стати студентами.

Важливо Студенти-переселенці та діти загиблих воїнів ЗСУ навчатимуться безкоштовно в українських вишах

Скільки абітурієнтів склали мультимедійний тест і стали студентами

Цього року, за словами Шкарлета, мультимедійний тест написали майже 215 тисяч абітурієнтів. З них понад 23 тисячі осіб склали тестування за кордоном. До слова, вперше випускники, які виїхали за кордон через війну, могли написати цей тест у 58 містах 32 країн світу.

На бакалаврат, на бюджет, в українські виші цьогоріч вступило понад 63 тисячі осіб. На платну форму навчання – майже 78 тисяч абітурієнтів, додав міністр. До слова, минулого року таких вступників було майже 60 тисяч та понад 71 тисяча відповідно.

При цьому, за словами очільника МОН, майже 190 вступників навчатимуться у приватних вишах за кошти держави.

Також цього року зарахували майже пів мільйона абітурієнтів до коледжів.

Які студенти навчатимуться безкоштовно

Цього року окремих студентів переведуть у вишах на бюджетну форму навчання. Це нововведення стосуватиметься таких категорій студентів: які проживають на тимчасово окупованій території, території проведення воєнних дій або в окупації;

переселенців, які покинули ці території. Читайте Найкращі університети світу: 10 українських вишів потрапили до рейтингу The Times Таку ж можливість отримали: діти загиблих захисників України;

учасники бойових дій;

особи, що отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти.

Виші можуть оголошувати додатковий набір та зараховувати студентів на контракт до 30 листопада 2022 року.