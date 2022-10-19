Які українські виші стали найпопулярнішими серед вступників у 2022 році

В Україні ще триває вступна кампанія у виші. Однак більшість університетів та інститутів вже отримали своїх студентів.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що станом на 18 жовтня заяви на вступ до ВНЗ подали понад 188 тисяч абітурієнтів. Загальна кількість заяв становить 640 тисяч.

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Які виші та спеціальності найпопулярніші у 2022 році

Традиційно найбільше заяв, за словами міністра, вступники подали на такі спеціальності:

правові;

управлінські;

гуманітарні;

IT-спеціальності;

педагогічна спеціальність "Середня освіта".

Найпопулярніші виші за кількістю поданих заяв вступників:

Національний університет "Львівська політехніка" – 28 314;

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 27 635;

Львівський національний університет імені Івана Франка – 27 303;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 26 797;

Національний авіаційний університет – 18 184.

Рейтинг вишів за рекомендаціями на бюджет:

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 3 932;

Національний університет "Львівська політехніка" – 2 960;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 2 890;

Львівський національний університет імені Івана Франка – 2 331;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 1 497.

До слова, вступна кампанія ще триває. Студентів, які вступили на платну форму навчання за наявності вакантних місць можуть перевести на бюджет.

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Як відбувалася вступна кампанія у виші у 2022 році

Цього року через повномасштабну війну в Україні абітурієнти писали національний мультимедійний тест з трьох предметів замість ЗНО.

За його результатами випускники шкіл і вступали до ВНЗ.

Цього року випускники, які виїхали за кордон через війну, вперше могли написати мультимедійний тест у 58 містах 32 країн світу.

Загалом його складали майже 215 тисяч абітурієнтів. З них понад 23 тисячі осіб – за кордоном.

Понад 10 тисяч учасників національного мультимедійного тесту, за словами очільника МОН, отримали 200 балів хоча б з одного предмета. Також майже 2 тисячі осіб – з двох предметів та понад 560 – з трьох

На бакалаврат, на бюджет, в українські виші цьогоріч вступило понад 63 тисячі осіб. На платну форму навчання – майже 78 тисяч абітурієнтів, додав міністр.

При цьому майже 190 вступників навчатимуться у приватних вишах за кошти держави.

Також цього року зарахували майже пів мільйона абітурієнтів до коледжів.

Виші можуть оголошувати додатковий набір та зараховувати студентів на контракт до 30 листопада 2022 року.