Вступну кампанію 2023 до профтехів продовжили
Джерело:МОН України
Вступну кампанію 2023 року до закладів профтехосвіти України продовжили. Вона триватиме до 1 жовтня.
Лист щодо подовження вступної кампанії до профтехів розіслали у заклади освіти ще 14 серпня 2023 року.
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Вступну кампанію 2023 до профтехів продовжили
У МОН наголошують: перш за все треба створити комфортні та безперешкодні умови для вступу всіх охочих до профтехів.
Продовження термінів вступу – це виграшний час насамперед для вступників із територій проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації. Ну і, звісно, для тих, хто хотів здобути професійну освіту, але досі не наважувався,
– розповіла очільниця директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік.
Докладніше про умови вступу до закладів професійної освіти можна дізнатися за посиланням.
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Якими є правила формування рейтингового списку
Рейтинговий список вступників формують за категоріями в такій послідовності:
- вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки співбесіди або творчого конкурсу на місця державного або регіонального замовлення;
- вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
Список вступників упорядковують у межах кожної зазначеної категорії:
- за конкурсним балом (від більшого до меншого) в разі відбору за результатами творчого конкурсу чи співбесіди;
- за результатами розгляду мотиваційних листів – в інших випадках.