У МОН зробили важливу заяву для вступників на бюджет
Джерело:Суспільне
В Україні триває вступна кампанія у виші і коледжі. До 18:00 години 31 липня вступники на бакалаврат мають визначитися з першими п'ятьма пріоритетами заяв, якщо претендують на бюджет.
Які терміни подання документів у виші цього року та що ще важливого мають знати вступники, розповів заступник очільника Міносвіти Михайло Винницький.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
У МОН зробили важливу заяву для вступників на бюджет
Посадовець повідомив: у 2023 році вступники уже зареєстрували понад 400 тисяч електронних кабінетів. Серед них 180 тисяч осіб претендує на місця на бакалавраті. Решта – на магістратуру, місця у коледжах і училищах.
В електронних кабінетах слід вибрати п'ять пріоритетів – комбінація закладу плюс програми у ньому. 31 липня о 18:00 електронні кабінети закриваються, а через два дні, тобто 3 серпня, будуть відомі рішення стосовно бюджетних місць та результати широкого конкурсу відповідно до розподілу пріоритетів у кабінетах. 70% прогнозованої кількості абітурієнтів вже визначилися,
– уточнив заступник міністра освіти.
І додав, що 2023 року було 260 тисяч абітурієнтів, які писали НМТ. Це майже на 50 тисяч більше, ніж торік. При цьому у МОН пишаються, що 20 тисяч абітурієнтів, а це майже 10%, писали тест за кордоном.Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Це означає, що є велика кількість вступників, які зараз, перебуваючи в країнах Європи та Північної Америки, вирішують вступати і здобувати вищу освіту в Україні,
– додав Винницький.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.