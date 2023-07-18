Чи треба подавати документи на вступ в один виш і на бюджет, і на контракт
З 19 липня в Україні стартує подання заяв і документів вступниками у виші. Прийматимуть документи ЗВО до 31 липня.
Заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Михайло Винницький розповів, чи можна подавати документи на вступ в один виш і на бюджет, і на контракт. Також уточнив, чи подана на бюджетну форму навчання заява вступника у разі відмови автоматично перейде на контракт.
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Чи треба подавати документи і на бюджет, і на контракт
Заступник міністра освіти пояснив: чи розглядатимуть вашу заяву на контрактну форму навчання, якщо ви отримаєте відмову у вступі на бюджет, залежить від ЗВО.
Я б рекомендував зараз не полягати на те, що відмова від бюджету атоматично означає перехід на контракт. Це та річ, яку варто перевіряти вступникові. Перевіряти, коли ви спілкуєтесь з конкретним ЗВО,
– уточнив посадовець.
І додав: якщо ви у ситуації, коли вас не прийняли на бюджет, контактуйте з вибраним вишем для того, щоб швидко подати заяву на контракт.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.