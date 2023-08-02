"Дуже-дуже складно": як абітурієнти з окупованих територій вступають в українські виші

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький при цьому уточнив, що результати НМТ не потрібні для вступу абітурієнтам, які вступають із тимчасово окупованих територій. Усе тому, що вони не мають можливості приїхати на підконтрольну Україні територію, щоб скласти мультитест.

Дивіться також На НМТ-2024 випускники складатимуть 4 предмети – Міносвіти

Як абітурієнти з окупованих територій вступають в українські виші

Винницький уточнив: для вступників із ТОТ передбачили індивідуальну співбесіду в режимі онлайн з використанням VPN.

Таких вступників, на жаль, дуже мало, але є. Я думаю, що десь кілька сотень ми таких нарахуємо з так званих "ДНР/ЛНР", із Криму, із деяких новоокупованих територій. Варто сказати, що з новоокупованих територій дістатися дуже-дуже складно, але молодці, намагаються, вступають. І я думаю, що це їхній прояв патріотизму, що вони не хочуть іти в російський заклад, а хочуть здобувати нормальну легітимну освіту,

– наголосив заступник міністра.

І додав: від таких вступників не вимагають жодних документів. Вони приїжджають, вступають і протягом 3 – 6 місяців можуть зробити документи.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Посадовець також розповів, що зарахування пільговиків на навчання – значний виклик. Цього року в Україні їх велика кількість – до 15% від всього вступу на бюджет.

Дивіться також Скільки учасників НМТ-2023 набрали необхідні бали для вступу у виш

Що відомо про НМТ-2023