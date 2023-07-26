Як відбуваються творчі конкурси, вступні випробування, співбесіди, розгляд мотиваційних листів
Джерело:Українське радіо
В Україні триває вступна кампанія у 2023 році. Абітурієнти вступають як за результатами НМТ, так і повинні пройти додаткові випробування на окремі спеціальності.
Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів, як відбуваються творчі конкурси, вступні випробування, співбесіди. А також – чому важливі мотиваційні листи і як їх розглядають.
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Яким чином відбуватимуться творчі конкурси
Посадовець уточнив: там, де це можливо, творчі конкурси відбуваються офлайн. Наприклад, на таких спеціальностях як фізична культура чи хореографія.
Є виняткові випадки, коли це може бути проведено онлайн, наприклад, якщо людина – на тимчасово окупованій території. Переважно творчі конкурси проводяться офлайн за присутності абітурієнта,
– додав заступник очільника МОН.
Як організують додаткові вступні випробування, співбесіди та розгляд мотиваційних листів
Винницький також розповів: у цьогорічних вимогах вступної кампанії є мотиваційний лист. Його оцінює виш, у який абітурієнт вступає. Приймальна комісія має спеціальну комісію для розгляду та оцінювання мотиваційних листів.
Мотиваційний лист – це достатньо важливо, тому що ви маєте показати в ньому, що не просто обрали пріоритет, особливо не думаючи, а мусите обґрунтувати, чому вступаєте саме на цю програму саме в цьому закладі. Це та річ, яку хоче бачити приймальна комісія, і вона може оцінити такий лист високим балом, що вам допоможе при вступі. Тому думайте про те, щоб це був ваш свідомий вибір, а не просто "пішов, щоб отримати диплом",
– уточнив посадовець.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії могли взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбувається дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.