Як відбуваються творчі конкурси, вступні випробування, співбесіди, розгляд мотиваційних листів

26 липня 2023, 13:32
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Джерело:

Українське радіо

В Україні триває вступна кампанія у 2023 році. Абітурієнти вступають як за результатами НМТ, так і повинні пройти додаткові випробування на окремі спеціальності.

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів, як відбуваються творчі конкурси, вступні випробування, співбесіди. А також – чому важливі мотиваційні листи і як їх розглядають.

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Яким чином відбуватимуться творчі конкурси

Посадовець уточнив: там, де це можливо, творчі конкурси відбуваються офлайн. Наприклад, на таких спеціальностях як фізична культура чи хореографія.

Є виняткові випадки, коли це може бути проведено онлайн, наприклад, якщо людина – на тимчасово окупованій території. Переважно творчі конкурси проводяться офлайн за присутності абітурієнта,
– додав заступник очільника МОН. 

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Як організують додаткові вступні випробування, співбесіди та розгляд мотиваційних листів

Винницький також розповів: у цьогорічних вимогах вступної кампанії є мотиваційний лист. Його оцінює виш, у який абітурієнт вступає. Приймальна комісія має спеціальну комісію для розгляду та оцінювання мотиваційних листів.

Мотиваційний лист – це достатньо важливо, тому що ви маєте показати в ньому, що не просто обрали пріоритет, особливо не думаючи, а мусите обґрунтувати, чому вступаєте саме на цю програму саме в цьому закладі. Це та річ, яку хоче бачити приймальна комісія, і вона може оцінити такий лист високим балом, що вам допоможе при вступі. Тому думайте про те, щоб це був ваш свідомий вибір, а не просто "пішов, щоб отримати диплом",
– уточнив посадовець. 

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Вступна кампанія – 2023: коротко

  • У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
  • Участь у додатковій сесії могли взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
  • Вступна кампанія у 2023 році відбувається дистанційно через електронні кабінети вступника.
  • Їхня реєстрація почалася 1 липня.
  • Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.
Автор: Марія Волошин