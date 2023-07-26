Как проходят творческие конкурсы, вступительные испытания, собеседования, рассмотрение мотивационных писем
Источник:Украинское радио
В Украине продолжается вступительная кампания в 2023 году. Абитуриенты поступают как по результатам НМТ, так и должны пройти дополнительные испытания на отдельные специальности.
Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, как проходят творческие конкурсы, вступительные испытания, собеседования. А также – почему важны мотивационные письма и как их рассматривают.
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Каким образом будут проходить творческие конкурсы
Чиновник уточнил: там, где это возможно, творческие конкурсы проходят оффлайн. Например, на таких специальностях, как физическая культура или хореография.
Есть исключительные случаи, когда это может быть проведено онлайн, например, если человек – на временно оккупированной территории. Преимущественно творческие конкурсы проводятся офлайн при присутствии абитуриента,
– добавил заместитель главы МОН.
Как организуют дополнительные вступительные экзамены, собеседования и рассмотрение мотивационных писем
Винницкий также рассказал: в требованиях вступительной кампании есть мотивационное письмо. Его оценивает вуз, в который поступающий абитуриент. Приемная комиссия имеет специальную комиссию для рассмотрения и оценки мотивационных писем.
Мотивационное письмо – это достаточно важно, потому что вы должны показать в нем, что не просто выбрали приоритет, особенно не думая, а должны обосновать, почему вступаете именно на эту программу именно в этом заведении. Это та вещь, которую хочет видеть приемная комиссия, и она может оценить такое письмо высоким баллом, что вам поможет при поступлении. Поэтому думайте о том, чтобы это был ваш сознательный выбор, а не просто "ушел, чтобы получить диплом",
– уточнил чиновник.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могли принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдавали в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году проходит дистанционно через электронные кабинеты поступающего.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.