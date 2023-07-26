Как проходят творческие конкурсы, вступительные испытания, собеседования, рассмотрение мотивационных писем

26 июля 2023, 13:32
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Источник:

Украинское радио

В Украине продолжается вступительная кампания в 2023 году. Абитуриенты поступают как по результатам НМТ, так и должны пройти дополнительные испытания на отдельные специальности.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, как проходят творческие конкурсы, вступительные испытания, собеседования. А также – почему важны мотивационные письма и как их рассматривают.

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Каким образом будут проходить творческие конкурсы

Чиновник уточнил: там, где это возможно, творческие конкурсы проходят оффлайн. Например, на таких специальностях, как физическая культура или хореография.

Есть исключительные случаи, когда это может быть проведено онлайн, например, если человек – на временно оккупированной территории. Преимущественно творческие конкурсы проводятся офлайн при присутствии абитуриента,
– добавил заместитель главы МОН.

Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.

Как организуют дополнительные вступительные экзамены, собеседования и рассмотрение мотивационных писем

Винницкий также рассказал: в требованиях вступительной кампании есть мотивационное письмо. Его оценивает вуз, в который поступающий абитуриент. Приемная комиссия имеет специальную комиссию для рассмотрения и оценки мотивационных писем.

Мотивационное письмо – это достаточно важно, потому что вы должны показать в нем, что не просто выбрали приоритет, особенно не думая, а должны обосновать, почему вступаете именно на эту программу именно в этом заведении. Это та вещь, которую хочет видеть приемная комиссия, и она может оценить такое письмо высоким баллом, что вам поможет при поступлении. Поэтому думайте о том, чтобы это был ваш сознательный выбор, а не просто "ушел, чтобы получить диплом",
– уточнил чиновник.

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
  • Участие в дополнительной сессии могли принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • Тесты выпускники сдавали в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
  • Вступительная кампания в 2023 году проходит дистанционно через электронные кабинеты поступающего.
  • Их регистрация началась 1 июля.
  • Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.
Автор: Марія Волошин