Как проходят творческие конкурсы, вступительные испытания, собеседования, рассмотрение мотивационных писем

В Украине продолжается вступительная кампания в 2023 году. Абитуриенты поступают как по результатам НМТ, так и должны пройти дополнительные испытания на отдельные специальности.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, как проходят творческие конкурсы, вступительные испытания, собеседования. А также – почему важны мотивационные письма и как их рассматривают.

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Каким образом будут проходить творческие конкурсы

Чиновник уточнил: там, где это возможно, творческие конкурсы проходят оффлайн. Например, на таких специальностях, как физическая культура или хореография.

Есть исключительные случаи, когда это может быть проведено онлайн, например, если человек – на временно оккупированной территории. Преимущественно творческие конкурсы проводятся офлайн при присутствии абитуриента,

– добавил заместитель главы МОН.

Как организуют дополнительные вступительные экзамены, собеседования и рассмотрение мотивационных писем

Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.

Винницкий также рассказал: в требованиях вступительной кампании есть мотивационное письмо. Его оценивает вуз, в который поступающий абитуриент. Приемная комиссия имеет специальную комиссию для рассмотрения и оценки мотивационных писем.

Мотивационное письмо – это достаточно важно, потому что вы должны показать в нем, что не просто выбрали приоритет, особенно не думая, а должны обосновать, почему вступаете именно на эту программу именно в этом заведении. Это та вещь, которую хочет видеть приемная комиссия, и она может оценить такое письмо высоким баллом, что вам поможет при поступлении. Поэтому думайте о том, чтобы это был ваш сознательный выбор, а не просто "ушел, чтобы получить диплом",

– уточнил чиновник.

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Вступительная кампания – 2023: кратко